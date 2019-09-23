與天比高 梁稀嵐追職業夢 8歲起揮桿16載 劍指東京奧運

文、圖：黃頴恩

訪問約在清水灣，Isabella捧着外賣午餐趕來，打過招呼，說着回港一周已去了領事館數次，終辦妥下個比賽的簽證。小妮子一身黑黝膚色，笑容燦爛，語調爽朗，不難想像她酷愛戶外運動；3歲起隨姐姐學網球，及後由熱愛高球的爸爸親授球技，8歲時二揀其一發展，現時24歲的Isabella直率地笑道：「是爸爸逼我選高球的，他覺得我有潛質，便選一條較易成功的路。」

負笈夏威夷成轉捩點

不過，她對高球並非一見鍾情，最初拿起球桿揮動10多次，才幸運地擊中直徑僅4.3厘米的小白球，彷彿挑釁着她的急性子：「這項運動初時令人很氣餒，練很久才擊中白球，又要仔細控制力度、角度。小時候練球會發脾氣，現在偶爾也會急躁，但高球教我要有耐心，冷靜下來打到好球便滿足。」

Isabella到11歲始愛上高球，但只在課餘練習，每周不足10小時；中學畢業後，她決定考取獎學金負笈夏威夷，全為當地四季如夏方便練習，加上大學校隊規定每周最少練習20小時，她的球技在隊友互相推動下不斷進步，更萌生職業念頭。直至2017年畢業，適逢戰畢奧運的陳芷澄（Tiffany）宣布進軍職業，Isabella自言受這名年長兩歲的好友啟發：「當時見到香港球手能出戰LPGA（女子職業高爾夫球巡迴賽），推動我去嘗試，想跟隨她的腳步成為職業球手。」

盼隨陳芷澄打入美巡賽

Isabella今年終成為香港第2個女子職業球手，主力出戰中巡賽及台巡賽，從比賽中見識和高水平球手的差距，有感心理質素仍需磨練。3月開季至今，Isabella出戰12個賽事，爭取提升職業排名，盼一圓多年的夢想：「現時目標明年東京奧運，長遠也希望和Tiffany一樣，出戰世界最高水平的美巡賽；希望3年內能實現，但這不是死線，我相信更努力練習後，目標終會達成。」