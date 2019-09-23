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2019年9月23日星期一
紅軍拆車英超六連捷 阿諾特法明奴破網 沙拿洗污名獻助攻
曼聯不敵韋斯咸 拉舒福特傷出陷困境
普帥怨VAR判孫興慜越位致熱刺敗陣
巴塞25年最差開季 不敵升班馬 跨季作客7場不勝
國米贏打吡續壓祖雲居首
萊比錫3蛋贈不來梅續領前拜仁
足壇快遞：阿積士賽和燕豪芬升榜首
電視精選
與天比高 梁稀嵐追職業夢 8歲起揮桿16載 劍指東京奧運
缺穩定練習場 自費租場增負擔
大埔傑志社區盃延期 足總稱安全考慮 補賽安排待公布
張家朗傷退 蔡俊彥挑戰盃花劍封王
姚潔貞系列賽掄元 備戰亞洲賽求破港績
維迪力壓陸奇尼五奪星洲站冠軍
國米青訓學院成立1年 青訓隊銅鑼灣獻技
體壇快訊：馬蓮中國賽挫戴資穎封后
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【明報專訊】（請看附圖）
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紅軍拆車英超六連捷 阿諾特法明奴破網 沙拿洗污名獻助攻
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