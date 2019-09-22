傑志大埔社區盃爭霸 藍鳥矢志連冠 綠戰士求勝止頹勢

和富大埔vs.傑志 旺角大球場 下午17：30開賽 票價：$80/30

第6年舉辦的香港賽馬會社區盃今午於旺角場舉行，由兩連霸的傑志出戰上季港超冠軍大埔，部分贊助款項及門票收益，將捐予兩隊選定的受惠機構。

大埔外援缺陣 孫銘謙陸志豪勢披甲

大埔開季1和1負，仍未打響勝鼓，主教練郭嘉諾承認，今季人腳變動大，加上較遲完成組軍，笑言傑志今仗「肯定是大熱門」，但稱不會就此言棄，並正逐步建立球隊風格：「如果今仗能奪標，對球員信心有很大幫助，所以我們會全力出擊。球隊逐漸踢出我理想的風格，注重後場用球組織、前場不斷逼搶，引證大埔現有人腳可以踢出悅目足球。」他透露，上屆冠軍成員梁星耀及鄭子森都會落場，但除了上仗兩黃一紅被逐的韓援金玫基，後衛杜度及前鋒勞高皆有傷，門將保羅亦受外借條款限制不能倒戈，今仗或未能派出外援，而港腳孫銘謙將重回前場位置攻堅，中場陸志豪亦將首次出戰這盃賽。

傑志料用小將新援 黃洋籲防辛祖

傑志在每屆社區盃都有參賽，隊長黃洋透露，是役將起用較多新球員及小將，以汲取盃賽決賽經驗，並提及需重點提防對方主力兼前隊友辛祖：「大埔攻力強勁，傑志中後場防守需更加專注。」「藍鳥」上周港超被佳聯元朗逼和2：2， 黃洋稱季初失分，能讓球隊盡早發現問題再作改善。而主教練施利斯高域說，為今仗已備戰一段時間，不會輕視大埔，望爭取領軍後首項錦標，以報答會長伍健的信任。

今午旺角場會有「三料娛樂」，除了社區盃，下午3時頭場為少年社區盃，由港會U13對傑志U13，以及相隔一季復辦由騎師與足球名宿合演的表演賽。

文、圖：余瑋