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2019年9月22日星期日
車路士青春風暴抗紅軍 小將擔大旗 敵帥高普憶發迹方程式
熱刺反負李城 曼城8蛋炒屈福特
曼聯迎韋斯咸 迪基亞反擊上季不濟批評
皇馬惡鬥西維爾 施丹臨危不亂
拜仁大勝科隆 古天奴開齋
歐洲主要賽果
足壇快遞：雲格下周FIFA履新
SUN周日足球直播
傑志大埔社區盃爭霸 藍鳥矢志連冠 綠戰士求勝止頹勢
尼迪利兩球助理文淘汰元朗 8強鬥傑志
港足U15亞盃外小組居次
林兆恒吳柏男亞洲賽男雙首摘銅
吳家鋒港系列賽膺百米男飛人
桃田賢斗反勝諶龍 中國賽闖決賽
陸奇尼獅城發威 連續3站排頭位
體壇快訊：新西蘭世盃旗開得勝
電視精選
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歐洲主要賽果
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【明報專訊】（請看附圖）
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