車路士青春風暴抗紅軍 小將擔大旗 敵帥高普憶發迹方程式

車路士vs.利物浦 now611/621台 晚上23：30直播

高普在賽前表示，車路士讓他聯想起多蒙特，主因是車路士大量小將早年外借，仍在球隊生還的都是高質素球員。對他而言，「阿巴謙價值6000萬鎊，美臣蒙特還可能不止，赫臣奧度爾更早已經踢出表現」，他們有佐真奴費路、韋利安等具經驗球員圍繞輔助，在轉會禁令下算是因禍得福的幸運兒。

阿巴謙聯賽近3仗入7球

車路士主帥林柏特則歸功青訓隊：「我是青訓救星的說法是錯誤的，這只是球員有能者居之。」雖然阿巴謙近3場英超進帳7球，與蒙特和後衛湯姆利3名22歲以下青訓球員，包辦車仔今屆聯賽11個入球，但他也偶爾欠交功課，如上周中歐聯無法撕破華倫西亞防線，在上月的歐洲超級盃12碼宴客，將冠軍拱手讓予利物浦。好拍檔蒙特足踝傷未癒，或與守將魯迪格同告缺陣下，阿巴謙今仗面對利物浦守將華基爾雲迪積克的糾纏，將遇更大難題。

另一邊廂的利物浦亦在上周中歐聯敗陣，今次更要克服作客其餘前六分子的弱勢。近兩季，紅軍面對曼城與曼聯及3支倫敦勁敵，10次交手中只得1勝5和4負，但高普說：「從表現上看，這是令人驚訝的。例如對曼城，勝負分野就在於（沙迪奧文尼的攻門）有否過白界。我不記得太多比賽細節，但整體表現差到落敗的很罕見。」

沙拿倒戈首遇新帥林柏特

要破宿命爭聯賽15連勝，利物浦便需依靠上場建功的文尼與穆罕默德沙拿。沙拿將再倒戈車路士，但就首度面對舊隊友林柏特。二人曾合作半季，林伯暗示球會當年未給予對方機會：「我們當年在攻擊球員上有很多選擇，不知甚麼因由他沒得到太多機會，但你能看到他有天賦的。」林柏特又笑說對文尼與沙拿互相責怪司空見慣，稱自己17年前也曾和哈索賓基有類似情境，「但作為前鋒，就要帶點自私」。