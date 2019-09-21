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2019年9月21日星期六
近兩次作客被逼和 鬥李城卡尼促勿犯錯 熱刺冀破出征不勝魔咒
費蘭甸奴表現獲好評 迎屈福特續客串中堅
兩小將揚威歐霸 紅魔廠兵響頭炮
卡利奧斯解圍嚴重失誤 比錫達斯落筆打三更
施丹帥位危 傳摩連奴沙比阿朗素回巢教皇馬
美斯西甲勢復出 法迪成西班牙公民料入選狂牛
國米AC合演打吡 盧卡古疑與隊友內訌損士氣
足壇快遞：38歲貝碧托夫掛靴
SAT周六足球直播賽事
吳安儀六紅世界賽4強止步 無緣四度封后 下周領軍轉戰隊際賽
高級組銀牌首圈開戰 飛馬碰愉園冀開齋 元朗理文爭入8強
伍家朗中國賽8強負諶龍 馬蓮傷癒晉4強
方凱申為運動展覽揭幕
體壇快訊：林兆恆吳柏男亞洲賽晉4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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近兩次作客被逼和 鬥李城卡尼促勿犯錯 熱刺冀破出征不勝魔咒
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