吳安儀六紅世界賽4強止步 無緣四度封后 下周領軍轉戰隊際賽

吳安儀曾於2013、2015及2017年稱霸此賽事，去年則在決賽憾負泰國隊球手索維芬絲。今屆位列2號種子的安儀於小組3戰全勝，8強乘勇零封印度隊對手晉級，昨午在4強面對另一印度隊球手卡曼妮，後者於8強以局數4：1勇挫衛冕的索維芬絲。

張家瑋男子組8強連輸5局反負

卡曼妮昨仗先以一局32：19打響頭炮，安儀隨即以36：7扳平局數，但其後無以為繼，卡曼妮則在第3及第4局分別打出一棒31度及62度，連取3局49：7、62：1、39：8，7局4勝制下以局數4：1躋身決賽。

中國隊16歲新星白雨露則在另一場4強賽一度領戰2：0下，以局數3：4反負世界排名第4的19歲泰籍球手勒查露，後者將與卡曼妮爭冠。

至於出戰男子賽的港將張家瑋，在小組首名出線後過關斬將，在32強及16強先後輕勝局數4：1，戰至8強面對最終打入決賽的印度隊球手華屈，在先取3局下，以局數3：5反負，與獎牌擦身而過。

安儀下月主場或迎戰一姐伊雲絲

此外，上周歷史性9奪女子全英錦標賽的英格蘭隊名將伊雲絲，在今季首次公布的女子世界排名中，以逾2萬分優勢力壓安儀繼續穩坐「一姐」之位；溫家琪和葉蘊妍則排第9及第13位。安儀和伊雲絲這對宿敵下月有機會在港碰頭，與其他世界前列女將爭逐香港世界女子桌球邀請賽，賽事於10月10至13日假荔枝角名將桌球城上演。