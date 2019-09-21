近兩次作客被逼和 鬥李城卡尼促勿犯錯 熱刺冀破出征不勝魔咒

李斯特城vs.熱刺 now611/621台 晚上19：30直播

李斯特城與熱刺同是5戰2勝2和1負得8分，同被明晚作客車路士的「一哥」利物浦拋離7分，也少今晚稍後迎戰屈福特的次席曼城兩分，故若再有差池，形勢會更被動。熱刺目下最大問題是已跨季聯賽作客8仗不勝，但他們近兩次出征，同樣領前鄰會阿仙奴，以及歐聯首戰奧林比亞高斯兩球下被逼和。

普帥：羅渣士領軍的李城已重整旗鼓

熱刺前鋒哈利卡尼說：「我們再不是初哥，也有經驗。我們已曾為球會及國家踢過一些大戰。我明白領隊普捷天奴沮喪的原因，他已領軍6年，球隊卻仍重複犯下他第1年執教時的錯誤。」普帥則說：「這不關乎戰術和球員質素，是準備作戰的功夫。我們需改善，我認為球隊上下都明白，否則便只是陪襯角色。」普帥續指今晚對手李城，「3年前贏得首個英超冠軍後，他們已重整球隊，今天在傑出的領隊羅渣士領軍下比賽」。

傳麥迪臣獲曼聯青睞 身價升至7億

李城近年先後出售真禾特、馬列斯及哈利馬古尼等球星，而羅渣士正擔心這傳統繼續，其中傳言市值已達7000萬鎊（7億港元）的22歲中場占士麥迪臣，已受到銳意年輕化的曼聯青睞，羅渣士表示，他明白任何球員都難以拒絕利物浦和曼聯。麥迪臣上季上陣38次入7球，今季雖暫仍未在英超開齋，卻有兩次助攻，而射門慾甚強的他，今季有平均3.2次攻門是躋身英超前8，早前更被召入英格蘭隊。

此外，熱刺昨發表聲明，已完成6.37億英鎊（62.4億港元）的球場再融資計劃，其中包括向美國投資者發行債券和一筆定期貸款。