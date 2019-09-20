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2019年9月20日星期五
「天使」倒戈梅開二度 PSG大勝皇馬 杜曹稱或贏在尼馬等缺陣 銀河艦隊破天荒零中框
C朗絕殺失機 祖雲馬體會言和
曼城3蛋贈薩軍 英超4軍唯一取勝
港足10‧15大球場友賽大馬
國奧主帥軒迪克下台 高洪波領4人小組接掌
史堤芬居里冀代表美國首戰奧運
佘繕妡膺傑出青少年運動員
體壇快訊：伍家朗諶龍會師中國賽8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼城3蛋贈薩軍 英超4軍唯一取勝
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