體壇快訊：伍家朗諶龍會師中國賽8強

黃杜配亞洲賽敗陣摘銅

港隊主力黃鎮廷與杜凱琹昨在印尼續戰乒乓球亞洲賽，二人在混雙4強面對中國隊的王楚欽/孫穎莎，在落後兩局下雖追回一局，但最終以11：13敗陣出局，無緣決賽，在不設季軍戰下摘得銅牌。

吳安儀六紅世界賽穩奪獎牌

港產「桌球天后」吳安儀昨在緬甸續戰IBSF六個紅球世界賽，於8強以局數4：0輕取46歲的印度隊球手，躋身4強，穩袋獎牌。隊友蘇文欣則以局數1：4不敵中國隊球手，與獎牌緣慳一面。

中國女排世盃挫日本5連捷

中國隊昨於橫濱出戰女排世界盃A組第5輪賽事，面對東道主日本隊，憑朱婷及張常寧共取得33分下，以3：0輕取對手取得5連勝，賽後續居榜首。中國隊下周日展開第2階段賽事，於札幌與巴西隊交手。

日俄合演欖球世盃揭幕戰

欖球世界盃2019今日揭幕，為期44日至11月2日，賽事於日本12個城市舉行，20隊分4組角逐出線權後轉戰淘汰賽，由Now TV直播賽事。今晚揭幕戰由A組的東道主日本隊在東京迎戰俄羅斯隊。賽事期間，香港欖球總會在中環海濱公園增設粉絲區，給公眾觀賞直播賽事。