體育
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佘繕妡膺傑出青少年運動員

【明報專訊】傑出青少年運動員選舉昨於體院舉行第2季頒獎禮，前世少劍后佘繕妡（右二）及隊友符珈嘉（左二）憑亞洲賽銅牌，與15名運動員獲頒今季傑青殊榮，前者稱將續為東京奧運資格努力。

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