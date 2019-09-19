體壇快訊：吳安儀紅球世界賽闖8強

李卓耀中國賽首圈出局

香港羽毛球新星李卓耀昨於中國公開賽，面對丹麥隊球手艱苦追平局數1：1，決勝局再以14：21敗陣，無緣男單次圈16強。女將鄧旋及張雁宜同首圈出局，令港隊16強最後希望僅餘男將伍家朗。

劉允祐環中國賽暫列20

香港單車隊昨轉戰環中國公路多日賽次階段首站，下周一滿23歲的劉允祐在逾百車手中排名20，屬陣中最佳，新星馮嘉豪亦獲29名。二人今隨隊轉赴貴州省安順市，在第2站再爭佳績。

恒大淘汰鹿角闖亞冠4強

廣州恒大昨於亞冠8強次回合，作客1：1賽和衛冕的鹿島鹿角，兩回合計同為1：1，恒大藉作客入球優惠闖4強，將鬥前屆盟主浦和紅鑽。希拉爾在主場以3：1挫伊蒂哈德，兩回合以同樣比數晉級，將與艾薩德爭入決賽。另外，神戶勝利船在日皇盃16強主場3：2淘汰川崎前鋒，養病多時的球星普度斯基亦後備登場。

中國女排四連勝升榜首

中國隊昨在女排世界盃再展強勢，雖有主力龔翔宇一度受傷，但仍憑星級主攻朱婷獨得20分，領軍取下小組4連勝，以細分優勢反壓美國隊居首，今日轉戰暫排中游的東道主日本隊。