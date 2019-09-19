拿玻里兩蛋贈紅軍 高普轟球證誤判12碼 車路士同敗北

安帥戲言紅軍落敗有利奪冠

利物浦上季分組賽作客3戰全敗，包括對拿玻里一戰。他們昨在E組首仗，表現比上次到訪有改善，但穆罕默德沙拿射門被阿歷斯美列特僅僅拍出。另一邊的阿祖安卡斯迪路首戰歐聯，亦曾飛身撲出梅頓斯近門窩利。主隊終在82分鐘憑右中場荷西卡利祖博得12碼，梅頓斯操刀開紀錄。新兵洛蘭迪則補時把握華基爾雲迪積克誤傳單刀，為拿玻里鎖定2：0勝局。領隊高普直認12碼是轉捩點，認為卡利祖插水，跳起後才與安德魯羅拔臣接觸。拿玻里教練安察洛堤拒評論，但稱根據經驗，對紅軍笑言「不要害怕，你在那不勒斯輸了，仍可能贏歐聯的」。

利物浦落敗後啟程回英，下周日作客另一支哀兵車路士。藍戰士昨在H組主場控制形勢，卻被華倫西亞射手洛迪高摩連奴74分鐘奠勝。他們原有機會扳平，但後備上陣5分鐘的巴克里，疑與韋利安及佐真奴費路爭射12碼，終射中楣彈出界，令華倫西亞新帥施拉迪斯獲上任後首勝。H組另一場則由阿積士3：0大勝里爾，暫領前華倫西亞居首。荷蘭警方賽前拘捕約300名客隊球迷，指有人涉在地鐵站打鬥，妨礙列車行駛。

巴克里宴客 林柏特歐聯首擊失利

車路士3分盡失之餘，亦有中場美臣蒙特上半場傷出，未知下周日在英超對利物浦能否上陣。林柏特亦打破球隊傳統，成為首名歐聯地標戰敗北的領隊。他賽後為巴克里辯護，稱對方一向是球隊劊子手，而韋利安雖承認「自己有意操刀，但見他（巴克里）有信心」，之後亦表示接受與車路士一同落敗。惟根據上季統計，佐真奴的操刀順序僅次已離隊的夏薩特，在上月的歐洲超級盃，加時的12碼亦由他射入。

（歐聯消息）