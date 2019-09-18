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2019年9月18日星期三
馬德里雙雄惡鬥祖雲PSG 「7號仔」夏薩特菲歷斯冀顯身價
拜仁迎紅星 古天奴或避戰
曼城史東斯掛彩 費蘭甸奴串演中堅防薩軍
維港首演海岸賽艇世界賽 港隊兩周兩賽冀克服挑戰
紅軍國米成僅餘五大聯賽全勝之師
富力南區挑燈演菁英盃開鑼戰
體壇快訊：美國飛人高文領銜世界賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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