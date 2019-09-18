體壇快訊：美國飛人高文領銜世界賽

紅鑽艾薩德闖亞冠4強

亞冠8強次回合，浦和紅鑽主場以1：1賽和上海上港，總比數踢成3：3，以作客入球優惠闖4強。而由巴塞隆拿名宿沙維領軍的艾薩德，今晨在另一場8強主場以3：1擊敗艾納斯，總比數反勝4：3，連續兩年殺入4強。

港乒混雙亞洲賽分途晉級

香港乒乓球隊昨於印尼續戰亞洲賽，陣中一哥黃鎮廷伙一姐杜凱琹在混雙登場，以直落3局掃走馬來西亞隊組合，隊友何鈞傑/李皓晴同以直落3局淘汰哈薩克隊，分途打入今日上演的16強；港隊今日亦會出戰單打首圈。

鄧謝配中國賽首圈下馬

早前於台北奪標的港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪，昨於中國羽毛球公開賽苦戰3局敗予日本隊，首圈下馬。港隊一哥伍家朗則力戰至決勝局，以21：19險勝東道主球手，打入男單16強；中國隊星將林丹則以局數0：2不敵世界一哥、日本隊的桃田賢斗。

東方再添美籍外援

本地職業籃球隊東方龍獅昨宣布，簽入上季征戰匈牙利聯賽的派斯（T.J. Price），成球隊第3名外援。26歲的派斯於美國出生，身高6尺5寸，司職小前鋒或得分後衛，曾獲NBA發展聯盟（G-league）球隊招手。