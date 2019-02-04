馬德里雙雄惡鬥祖雲PSG 「7號仔」夏薩特菲歷斯冀顯身價

巴黎聖日耳門vs.皇家馬德里 now643台、有線616/656台、無綫MyTV Super 303台 明晨03：00直播

馬德里體育會vs.祖雲達斯 now645台、有線603/604台 明晨03：00直播

PSG對皇馬本是大戰，卻因兩軍同受傷停影響，共至少缺少12將（見預計陣容圖）而褪色，當中包括昨停賽3場減為兩場的主隊前鋒尼馬、基利安麥巴比、卡雲尼、客軍後衛沙治奧拉莫斯、馬些路及中場莫迪歷，這更突顯「銀河艦隊」新兵比利時翼鋒夏薩特的重要，但倒戈皇馬的PSG門將基羅拿華斯及翼鋒迪馬利亞也是焦點。

基羅拿華斯迪馬利亞主場倒戈皇馬

夏薩特上月已兩度在季前賽為皇馬披甲，對薩爾斯堡更開齋，但因傷無緣西甲首3仗，至日前險勝利雲特時，才以後備身分首次在聯賽上陣，狀態一般，惟他仍雄心壯志：「自從加盟後，我感到皇馬與歐聯關係密切。效力兒時支持的皇馬是我的夢想，我希望能充分利用它。」

他又總結加入新東家逾1個月的感受道：「以前在車路士落敗，我會失望，不會是災難，但現在不同了，這裏的球迷狂熱得多，足球是他們的一切。我又感到自己像個小孩子，這不止教練施丹，還有其他球員。我每天都在學習。」事實是明晨之戰是施丹3月回歸皇馬後首場歐聯戰役，他曾率領球隊連贏2016至18年3屆歐聯冠軍。

菲歷斯稱做自己 拒當新C朗

同日馬體會迎戰祖雲一役，有19歲「新C朗」祖奧菲歷斯與34歲的C朗互鬥射術，菲歷斯說：「我來馬德里就是為了寫自己的歷史。基斯坦奴就是基斯坦奴，我想做我自己。」馬體會去季16強首回合主場以2：0擊退祖雲，次回合卻被C朗「戴帽」下輸0：3，總比數以2：3反負出局。