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2019年9月17日星期二
歐聯開戰 紅軍強勢征拿玻里 兩軍鋒線大鬥法 沙拿文尼賽前和解
美斯復操傷口裂開 迎蜂兵續缺陣
盧卡古再遭種族歧視 被指「餵他吃10根香蕉」
林柏特歐聯首督師 譚美阿巴謙或棄英軍投超霸鷹
廠兵幸和屈福特 31次被攻門破單場紀錄
C朗受訪憶亡父落淚 嘆對方未能見證成就
飛馬逼和大埔 兩軍爆衝突領2紅10黃
體壇快訊：伊巴謙戴帽 銀河狂勝7：2
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【明報專訊】（請看附圖）
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