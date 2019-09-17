歐聯開戰 紅軍強勢征拿玻里 兩軍鋒線大鬥法 沙拿文尼賽前和解

拿玻里vs.利物浦 now643台、有線616/656台、無綫MyTV Super 303台 明晨03：00直播

利物浦的「埃及文明」攻擊組合近季令對手色變，今季英超開季亦續大勇，沙拿及塞內加爾籍翼鋒文尼已各入4球，巴西國腳羅拔圖法明奴則入兩球外，也貢獻全隊最多的3次助攻，一起協助球隊5戰全勝得15分領導群雄，暫超前爭取3連霸的曼城5分。然而文尼上月尾勝般尼被換出時，因不滿沙拿比賽期間獨食而大發雷霆，領隊高普賽後也坦言需正視。

文尼稱與沙拿是好朋友

及至紅軍日前主場以3：1打敗紐卡素後，文尼回應與沙拿的關係道：「我和沙拿？沒事了。這些事情總會發生在足球比賽上。你有時是需要面對面說清楚的。我們已言歸於好，像以前一樣，是好朋友。」兩人去季英超與阿仙奴的加蓬隊鋒將奧巴美揚，同以22球榮膺最佳射手。

與此同時，紅軍中堅華基爾雲迪積克稱讚法明奴道：「我明白像他這樣的墮後前鋒，是可以令敵衛頭痛的。他的表現棒極了，我為能與他做隊友而高興。」

恩斯治尼誓再當紅軍剋星

「埃及文明」整裝待發之際，拿玻里亦磨拳擦掌，爭取重複去季分組賽主場挫紅軍的歷史，該仗施展絕殺及一箭定江山的恩斯治尼說：「我正在爭取此役再有優秀的表現。除了我的入球，重要的是球隊能響頭炮。我今季的目標是打入歐聯決賽和最終封王。」他又回應令自己最深刻的歐聯比賽道：「那是我的首場歐聯比賽（2013年9月舉行）。我在聖保羅球場射入罰球，對手是由高普執教的多蒙特（多蒙特該仗以1：2落敗）。」28歲的恩斯治尼今季意甲3戰已入兩球，隊友梅頓斯則已入3球，包括日前以2：0輕取客軍森多利亞的兩球，而球隊入9球是聯賽之冠，平均入3球看齊紅軍。

（歐聯消息）