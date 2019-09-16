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2019年9月16日星期一
曼城遭諾域治破不敗身 跨季19場首負 哥帥拒賀榜首紅軍
阿巴謙領前射手榜 林柏特寄厚望
安素法迪領巴塞奏捷 勢獲鬥牛兵徵召
尼馬復出建功 PSG絕殺續領群雄
國米三連捷 祖雲時隔560日首失榜首
歐洲主要賽果
比圖補時入波 南區逼和理文
張煒琪主場得手 港女足遭菲國逼和
電視精選
西班牙隔13年再奪世盃 大勝阿根廷 盧比奧膺最有價值籃球員
港欖中國站封王 亞洲系列賽升榜首
港網隊台維斯盃無緣升班
體壇快訊：港乒男團亞洲賽8強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼城遭諾域治破不敗身 跨季19場首負 哥帥拒賀榜首紅軍
阿巴謙領前射手榜 林柏特寄厚望
安素法迪領巴塞奏捷 勢獲鬥牛兵徵召
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