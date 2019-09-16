曼城遭諾域治破不敗身 跨季19場首負 哥帥拒賀榜首紅軍

曼城此役未以國際賽大勇的中場奇雲迪布尼擔正，開賽28分鐘便兩度失守，前鋒阿古路完半場前雖追回1球，但隊友守將奧達文迪在50分鐘於後場遲遲未起腳，終被諾域治的貝安迪亞搶去皮球，然後橫傳予前鋒迪姆普基，射入個人今季第6球。曼城新兵中場洛迪卡斯簡迪於88分鐘雖射入加盟後首球，但球隊仍以2：3敗走。「藍月」控球率近七成，射門次數更多達25次，惟始終未能平反敗局，自1月以來18場英超不敗走勢告終。

哥帥拒與麾下割席

曼城主帥哥迪奧拿賽後未有懷疑麾下能力，但認為勝負已分之論是言之尚早：「聯賽只進行了5輪賽事，現在只是9月，我們有什麽可以做？難道要恭喜利物浦奪得聯賽錦標了嗎？我想說，球迷不可能期望球隊每場都贏，亦不會每季做足100分。」曼城一對中堅史東斯及奧達文迪是役接連犯錯，但哥帥稱將繼續信任他們：「我從未懷疑麾下的能力，他們畢竟是平常人，犯錯是很正常的。我愛我的球員，與他們合作是榮譽。我相信球隊將捲土重來。」惟前英格蘭國腳列納卻指出，這對中堅已成為曼城防守死穴，「曼城的第2個失球，顯示了傷兵拿樸迪的重要性，他在場的話會穩健得多，史東斯與奧達文迪並沒有化學作用」。

般尼茅夫輕取愛華頓

此外，般尼茅夫昨晚憑前鋒哥林威爾遜在23和72分鐘梅開二度，以及中場賴恩費沙於67分鐘建功，主場以3：1打敗有鋒將卡維特利雲破蛋的愛華頓，兩軍賽後同是5戰得7分。韋斯咸明晨若作客「升班馬」阿士東維拉，在對手有中場馬莫特查斯古特停賽下，若凱旋便可錄得3連捷，排名將至少躋身前4。

（英超消息）