東方作客廣州贈富力4蛋 完場前連入3球 藉傑志失分上榜首

富力R&F受場地質素影響，需趕工安排翻新球場，加上入境或遭扣查等爭議，幾經波折，日前終獲足總批准今季主場維持在廣州燕子崗體育場。這支上季亞軍昨在首場主場大戰東方龍獅，但受當地下午大雨及有雷暴影響，場地出現積水，令賽事順延半小時才展開。

燕子崗因雷雨積水 開賽順延半小時

作客的東方龍獅正選陣容，3名中場起用隊長梁振邦、迪高及梁冠聰，均是偏重防守的球員，前線由快馬艾華頓與中華台北隊翼鋒陳浩瑋合作，等待反擊。主隊富力有林志堅賽前臨陣受傷，伊高沙托尼、迪布利及基奧雲尼攻堅，而伊高面對的東方陣容，大半是上季齊效力和富大埔的前隊友。

富力首仗4：1大勝大埔，踢出強勢，但東方昨仗反客為主，於上半場補時由迪高先開紀錄。富力下半場未能扳平，反暴露更多後防空間，結果在完場前7分鐘內，被基頓、艾華頓及鍾偉強各建一功，助東方以4：0大勝5000萬元班費的富力。而東方主教練李志堅繼上季領大埔三度擊敗富力後，再次作客報捷。賽後富力主教練楊正光說，雙方處理埋門一腳成勝負分野。而東方主帥李志堅稱，球隊大勝關鍵在於保持高度集中。

元朗2:2傑志 球迷掛橫額促追究7.21

另邊廂，首輪港超同樣大勝的傑志，昨在旺角場主場迎戰佳聯元朗。有球迷賽前網上發起入場追究「7.21」元朗襲擊事件，在看台上掛起多件傑志7號及21號球衣，形成「波衫陣」，並在比賽21分鐘掛橫額及高呼口號抗議。而傑志憑林恩許及洛迪古斯的入球兩度領先，但被佳聯元朗的王睿及曾梓軒各建一功扳平。「藍鳥」尾段一次攻門兩度中楣，終與客軍踢成2：2平手。

傑志有黃洋、丹尼、艾里奧及唐建文，一連兩周為港足征戰兩場世界盃外圍賽。被問及兩周內踢3場比賽，是否體能受影響，黃洋稱這不是藉口，認為昨仗控制形勢可處理更好，從而減少消耗體能。傑志失分後兩戰1勝1和，榜首席位讓予兩連勝的東方龍獅，富力暫排第5位。今午續有兩場港超，由兩支首輪皆勝的理文主場對冠忠南區，標準流浪則在屯門主場迎戰愉園，合演升班馬對碰。

文：余瑋