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2019年9月15日星期日
曼聯挫李城 福仔12碼奠勝 結束3場不勝 熱刺車路士大捷齊升前六
紅軍擒鵲 文尼兩入球法明奴兩助攻
阿仙奴征屈軍 拿卡錫迪養傷至少7仗
夏薩特處子戰 皇馬險勝利雲特
沙利意甲首率祖雲 作客悶和紫百合
列奧斯梅開二度 多蒙特4蛋炒利華古遜
歐洲主要賽果
足壇快遞：鹿角榜首戰挫FC東京
SUN 周日足球直播
東方作客廣州贈富力4蛋 完場前連入3球 藉傑志失分上榜首
傑志女足鍾貝琪外流蘇格蘭乙組會
港女足友賽迎菲律賓 兩16歲小將勢地標
阿根廷鬥西班牙爭69年首冠 美國挫波蘭 排第7歷來最差
歐詠芝負傷蟬聯港會壁球賽
港網台維斯盃0:2落後台北
體壇快訊：麥周配越南賽4強退賽
電視精選
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SUN 周日足球直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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