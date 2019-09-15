曼聯挫李城 福仔12碼奠勝 結束3場不勝 熱刺車路士大捷齊升前六

曼聯陣前有主力保羅普巴受傷，昨仗改由尼曼查馬迪協防，開賽4分鐘先要迪基亞救出占士麥迪臣的近射。不過，拉舒福特3分鐘後被敵衛蘇恩古禁區內剷跌，12碼無人爭奪下，他未有再重犯上月對水晶宮宴客的錯誤，親自操刀破網，為曼聯早段取得領先。李斯特城則在上半場中段搶得更多控球，芝維爾的窩利僅被迪基亞托出底線。倒戈的哈利馬古尼為曼聯頂住一輪高空攻勢，換邊後亦數次阻止占美華迪中路爆破，為曼聯守住勝局，獲得近4場以來首場勝仗。

迪基亞傳續約5年 薪酬看齊普巴

迪基亞亦自開季4：0大勝車路士後，再次保持不失。英國《鏡報》旗下的《每日紀事報》指，他終接受曼聯開出的5年合約條款，續約後年薪高達1500萬歐元（約1.3億港元），與普巴看齊。此前亦有傳二人齊獲29萬鎊（約284萬港元）周薪，屬現時隊中一周頂薪，僅次外借的阿歷斯山齊士。領隊蘇斯克查賽前表示續約未落實，但根據球隊多年經驗，相信對方會留效：「沒很多球員是我們留不住的。我想你應該去問他與球會（為何仍未續約），因為我不是經常參與其中，但相信這件事能很快解決。」

車仔5:2狼隊 阿巴謙戴帽又擺烏龍

在倫敦，熱刺憑孫興慜入兩球、拉美拿建功及水晶宮後衛雲安荷特擺烏龍，主場大勝4：0，賽後以5戰8分排第3，以得失球差依次領先同分的曼聯、李斯特城及車路士。

「藍戰士」則憑後衛湯姆利以一記30碼世界波，取得個人英超首球，加上譚美阿巴謙大演帽子戲法，成為第3名連續3仗最少入兩球的英超球員。他之後再擺烏龍，仍無阻球隊作客4：2擊敗勁敵狼隊。惟復出的中堅魯迪格半場被換出，未知是否舊患復發，或打擊領隊林柏特以前6名完成聯賽的目標。