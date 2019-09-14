富力燕子崗迎戰東方 客軍球迷會拒北上 堅家軍形勢被動

文：余瑋

富力已使用在廣州燕子崗體育場參加兩季港超，但球場質素及設施為人詬病，加上香港近月局勢不穩，港人入境內地或遭扣查，人心惶惶。足總檢視富力今夏翻新球場工程後，日前才確認富力今季港超主場維持在燕子崗。不過，東方球迷會以未能保障安全為由，拒絕隨隊北上打氣，而東方大軍昨早出發，據悉部分球員入境時要仔細檢查行李，但過程大致順利，無礙球隊如期抵廣州，出席賽前操練及記招。

燕子崗草地未見改善

東方主教練李志堅表示，燕子崗場的球員更衣室煥然一新，設施理想，但草地質素看似分別不大，隊長梁振邦也稱場地仍有改善空間。富力會方稱，在開賽前會繼續改善草地質素。

除了球場及入境爭議，另一焦點為李志堅重臨上季首奪港超冠軍之地，跟共事兩季的和富大埔舊部伊高沙托尼，首度在港超成為對手。李志堅攜「堅家軍」子弟兵落戶東方，賽前稱轉會富力的伊高，在任何港超隊都可成主力，故今仗一定作相應部署，減低其威力。

不過，東方受傷患問題困擾，縱有一對閘衛翟廷峯及李家豪復操，但利馬、徐德帥及李嘉耀仍有傷，而上仗作客2：1驚險反勝佳聯元朗，反映東方今季班底大變後，新舊球員仍需時磨合。中場林嘉緯說，面對富力有伊高及基奧雲尼等多名具突破力的進攻好手，作客料求穩陣，先做好防守，但稱東方也有艾華頓及陳浩瑋等快馬，對手一定顧忌。

方栢倫復操 富力勢夫添

伊高首仗未有建功，富力作客仍以4：1大勝面目全非的和富大埔。主教練楊正光稱，期望麾下全場保持高度集中，改善上仗慢熱情况。至於新左閘方栢倫本周已復操，球隊可「夫添」。楊正光續道，客軍沒球迷隨隊，多少會增添主隊優勢，但認為對整場賽事氣氛皆有影響。