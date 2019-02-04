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2019年9月14日星期六
紅軍復戰求跨季14連勝 誓破殘陣紐卡素 勁敵曼城征諾域治失中堅
馬古尼助曼聯倒戈李城 普巴避戰
英超球證主席認VAR首月4宗誤判
殘陣巴塞誓取內亂華倫
沙利病癒領祖雲征紫百合
萊比錫冀靠華拿破拜仁
體壇快訊：麥喜俊周凱華反勝晉越南賽4強
SAT周六足球直播
富力燕子崗迎戰東方 客軍球迷會拒北上 堅家軍形勢被動
傑志4外援強攻元朗爭兩連勝
前港足先生華杜斯重返母會 簽約布達佩斯捍衛者
港隊台維斯盃迎中華台北 新星黃澤林打頭陣 撼世大兩金猛將
西班牙阿根廷闖世盃決賽 明晚爭冠
葉梓豐港會賽首闖決賽 戒月餅爭標
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【明報專訊】（請看附圖）
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