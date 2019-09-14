馬古尼助曼聯倒戈李城 普巴避戰

國際賽期前，曼聯已有安東尼馬迪爾、勞基梳爾、達洛治及艾歷拜利受傷，兩名英格蘭國腳連格與雲比沙卡，亦因傷病缺席兩場國際賽。曼聯領隊蘇斯克查昨稱兩人有機會上陣，但普巴則要休戰：「保羅將不能上陣，除非今（昨）晚出現奇跡，令他突然復元。」羅渣士帶隊的李斯特城，縱使今季失去馬古尼，仍是3隊不敗之師之一。首度倒戈李斯特城的馬古尼成焦點，蘇斯克查對這名身價8,000萬鎊（約7.8億港元）的中堅讚不絕口：「他一直表現很好，在更衣室及球場上，也是一個領袖。」同樣倒戈的李城守將莊尼伊雲斯亦相信，馬古尼能在曼聯踢上10年，是超值收購 。

車路士惡鬥狼隊前 再傳違規簽小將

至於近3場不勝的熱刺將迎戰水晶宮，盼乘哈利卡尼等主將從國際賽回歸後，重返勝軌。車路士亦要作客「強隊殺手」狼隊，但賽前傳出球會於2016年違反國際足協規定，付1萬歐元予當年14歲的堤艾路保路（Thierno Ballo），讓他轉投德國第4級別聯賽球會，1年後再加盟車路士U18；會方昨拒絕回應事件。