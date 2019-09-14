紅軍復戰求跨季14連勝 誓破殘陣紐卡素 勁敵曼城征諾域治失中堅

利物浦vs.紐卡素 now611/621台 晚上19：30直播

諾域治vs.曼城 now621台 明晨00：30直播

高普慶幸國際賽沒添傷兵

沙拿、文尼等今夏征戰非洲國家盃，至英超開咧前數日才歸隊，雖說球會開季4連勝兼入球停不了，但根據上季同期經驗，利物浦在9月及10月兩個國際賽期間的7場比賽，兩人合共只攻入1球。另一鋒將羅拔圖法明奴更在其中5場食白果，可見征戰國際賽，舟車勞頓對他們的影響。雖然法明奴繼續要為巴西隊披甲，但沙拿、文尼等周一已回到訓練基地。領隊高普指二人已叉滿電，今仗對紐卡素幾可肯定上陣，又承認在國際賽期，球員沒有傷病是一種幸運：「生命中沒有運氣便很難熬，球場上欠運也很難踢，但可以改變命運嗎？我們努力嘗試。」

聯賽一哥利物浦未來8日兼戰歐聯及英超，需作客惡鬥拿玻里及車路士，高普確定中場拿比基達屆時可候命，已復操的門將艾利臣比加則待至10月復出。至於紐卡素則有新星桑恩朗達夫倦勤，但主帥布魯士毋懼喜鵲作客晏菲路24年不勝宿命，稱「紀錄是用來打破的」。

拿樸迪長唞 奧達文迪史東斯守中路

要擔憂球員身子的還有曼城，有報道指阿古路、加比爾捷西斯等在國際賽期往返歐美，全隊共飛行逾9萬公里，拋離各支球隊。他們暫落後利物浦兩分，將作客4戰失10球、防線屬英超最差的升班馬諾域治，鋒線可作一定輪換。然而，領隊哥迪奧拿確認守將拿樸迪受膝傷要休養5至6個月，令奧達文迪與史東斯成僅餘中堅選擇。二人過去一年半只曾在英超合作3次，今場更要面對4戰入5球、8月英超最佳球員迪姆普基，但前隊長高柏尼相信史東斯會生性：「他不再是沒經驗的年輕人，只要保持穩定上陣及身體狀况，去到最後，如果曼城贏到歐聯，其他人的評價便肯定不同。」