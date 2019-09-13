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2019年9月13日星期五
國際賽傷兵潮肆虐 德甲雙雄失主將 英超西甲列強飽吃驚風散
史達寧遭保國球迷種族歧視 英足總確認拘1人
美斯鬥華倫續避戰 與C朗入選金足獎10強
久保建英身價飈升4倍至8640萬
高柏尼紀念賽缺陣仍星光熠熠
東方赴穗作客富力 球迷會拒隨行 將帥嘆有影響
美籃世盃名次賽敗陣 歷來大賽最差
體壇快訊：李慧詩全國賽奪第3金
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【明報專訊】（請看附圖）
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史達寧遭保國球迷種族歧視 英足總確認拘1人
美斯鬥華倫續避戰 與C朗入選金足獎10強
久保建英身價飈升4倍至8640萬
高柏尼紀念賽缺陣仍星光熠熠
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