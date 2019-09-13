國際賽傷兵潮肆虐 德甲雙雄失主將 英超西甲列強飽吃驚風散

德甲次席拜仁明晚作客多兩分的「一哥」RB萊比錫前，證實於上周隨德國隊操練的中場哥列斯卡，因觸傷左大腿及需做手術，肯定無緣這場聯賽榜首戰，以及下周中歐聯首仗迎戰貝爾格萊德紅星。他被指踢法類似德國名宿馬圖斯、波歷克和曼聯名將史高斯，既有遠射腳頭，制空力亦強，並可司職防中和右翼，故失去他無疑是拜仁的損失。他去年由史浩克04轉會拜仁，上季上陣44次入10球。

施美度缺陣成巴塞後防隱憂

排第5的多蒙特明晚則迎戰多1分的第4球隊利華古遜，卻有可任左閘或中場的德國國腳尼高舒侯斯，因左腳受傷上陣成疑，未知能否趕及下周中歐聯復出惡鬥巴塞隆拿。

巴塞雖有中堅烏姆迪迪因右腳出現血腫，明晚西甲勢缺席對剛有新帥施拉迪斯走馬上任的華倫西亞，但由於該名法國隊守將並非球隊主力，故料影響不大，反而葡萄牙國腳尼爾遜施美度的缺陣，勢對右後防造成影響。季初多傷兵的皇家馬德里方面，則有塞爾維亞隊鋒將盧卡祖域舊患復發，卻在返回馬德里數天後復操，明晚聯賽頭場迎戰利雲特可以候命。

曼聯阿仙奴4傷兵料無礙可候命

英超方面，曼聯兩名在英格蘭隊分別受傷病困擾的右閘雲比沙卡和中場連格據報已無大礙，料明晚可鬥客軍李斯特城；下周日作客屈福特的阿仙奴，則有中場烏拉圭隊的盧卡斯托拉拿與瑞士隊的格列沙加掛彩，但問題應不大，不過格列沙加已成為球隊「計時炸彈」，或被「兵工廠」主帥艾馬利暫時棄用；鄰會熱刺則有中場盧施素受創，需養傷至10月底，由於這名阿根廷國腳暫非正選，料對這北倫敦球會影響有限。