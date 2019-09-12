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2019年9月12日星期四
球壇雙世代 閃耀歐國外 19歲辛祖起孖締三獅歷史 C朗轟4球創紀錄
高文連兩仗破網 法3蛋贈安道爾
國足大勝馬國響頭炮 艾克森地標梅開二度
尼馬涉姦案女事主被控欺詐
美國男籃世盃8強不敵法國
歐鎮銘慘負劉子均 偕李浩賢港會賽出局
富力主場續擺廣州 與入境部門溝通助客軍北上
體壇快訊：李慧詩全國賽500米破紀錄摘金
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【明報專訊】（請看附圖）
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球壇雙世代 閃耀歐國外 19歲辛祖起孖締三獅歷史 C朗轟4球創紀錄
高文連兩仗破網 法3蛋贈安道爾
國足大勝馬國響頭炮 艾克森地標梅開二度
尼馬涉姦案女事主被控欺詐
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