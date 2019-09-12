球壇雙世代 閃耀歐國外 19歲辛祖起孖締三獅歷史 C朗轟4球創紀錄

查頓辛祖在44和46分鐘接應史達寧助攻得手，加上後者在8分鐘頭槌破網，又於19分鐘助攻助攻哈利卡尼。科索沃隊開賽34秒開紀錄，但38分鐘有後衛擺烏龍，後於49及55分鐘入球亦無補於事，以3：5敗陣英軍自2009年10月敗走烏克蘭隊之後，至今43場國際大賽外圍賽不敗，惟也是繼2012年2月負荷蘭隊後，首次主場失3球。

破塵封15年紀錄 辛祖開齋嘆瘋狂

多蒙特新星辛祖繼2004年6月的朗尼後，成為在國際賽梅開二度的最年輕英軍球員，他說：「我為國際賽開齋高興，這是一場瘋狂比賽，我為5個入球中佔其二而快樂。」史達寧則透露，辛祖賽前晚上曾懇求他助攻。這名曼城球星昨仗貢獻3助攻1入球，媲美前天在歐國外同獲這數據的球會隊友奇雲迪布尼。另外，英格蘭隊4戰全勝領前次席捷克3分，主帥修夫基雖滿意麾下進攻表現，但警告守將米克堅尼及哈利馬古尼，分別在第1和第3個失球中犯錯，是「明顯荒謬的防守錯誤」。

C朗累積25球超越羅比堅尼

而比辛祖年長15歲的C朗，則分別在7、61、65和76分鐘建功，加上威廉卡維奴埋齋，帶領B組次席葡萄牙隊，作客以5：1大勝包尾的立陶宛隊。C朗第2次為葡軍「大四喜」，歐國外累積25球，刷新了愛爾蘭名宿羅比堅尼的23球紀錄。已擁有93個國際賽入球的C朗說：「我開心非因自己的入球，而是我們近年的水平。我願續協助國家隊。」