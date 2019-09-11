曼城雙星分途揚威歐國外 迪布尼領比國6連捷 科頓起孖助幼獅收科

迪布尼昨仗獲推前，支援箭頭盧卡古，9分鐘一次突擊橫傳後者單刀破網。他之後再發動兩次角球攻勢，助後上的華美倫與艾達韋列特近門建功，自己則在82分鐘錦上添花。比利時隊終作客重創蘇格蘭隊4：0，贈對方外圍賽主場最大敗仗，6戰全勝後居I組榜首，下月主場若擊敗「魚腩」聖馬力諾隊即出線。次席俄羅斯隊則主場以1：0小勝哈薩克隊，續落後3分，晉級機會同樣高唱入雲。

馬天尼斯：迪布尼是最佳發電機

雖然比利時隊缺少夏薩特兄弟、高柏尼等主力，但現有班底仍在今期國際賽大勝兩場，迪布尼表示昨仗水準較上周作客聖馬力諾隊時佳。他自英超開季起6場獻8次助攻，昨仗更上演助攻帽子戲法，成為今屆外圍賽首人，比軍主帥馬天尼斯認為，愛將正處生涯高峰：「沒有中場可像他創造空位，致命傳球，很高興他完全融入在球隊中。對我來說，他就是最好的中場發電機。」迪布尼卻回應稱，自己「未踢出世界級水準，只是做好本分」。

曼城膺球壇首支10億歐元大軍

另一方面，英格蘭U21主場以2：0擊退科索沃U21，中場科頓梅開二度後，與迪布尼、洛迪卡斯簡迪等，會成為首批戰畢國際賽歸隊的曼城球員。曼城下周需於歐聯分組賽作客烏克蘭的薩克達，本周英超重開時料有輪換，預計費蘭甸奴、科頓及提早退德國隊的根度簡，將獲一定上陣時間。

另外，瑞士國際體育研究中心（CIES）發表報告，指曼城成為首支對現有陣容投放逾10億歐元（約86.6億港元）的球隊，較次席的法甲豪門巴黎聖日耳門，多出近9000萬歐元。

（歐國外消息）