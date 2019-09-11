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2019年9月11日星期三
港足兩球憾負伊朗 主場力戰贏掌聲 保對賽不失多於3球往績 主帥讚球員付出所有
小將羅梓駿首任大港腳 為接班準備
逾半百伊朗人入場 女球迷稱親身支持國家隊機會難得
日本輕取緬甸 久保建英創最年輕上陣紀錄
李慧詩反勝鍾天使稱霸爭先賽 李海恩掛銅
美法爭入世盃4強 塞軍慘負阿根廷
體壇快訊：李嘉兒港會壁球賽過關
電視精選
曼城雙星分途揚威歐國外 迪布尼領比國6連捷 科頓起孖助幼獅收科
巴布助荷蘭大勝 德國挫北愛居首
莫迪歷牛一建功難阻克國失分
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【明報專訊】（請看附圖）
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港足兩球憾負伊朗 主場力戰贏掌聲 保對賽不失多於3球往績 主帥讚球員付出所有
小將羅梓駿首任大港腳 為接班準備
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