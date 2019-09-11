港足兩球憾負伊朗 主場力戰贏掌聲 保對賽不失多於3球往績 主帥讚球員付出所有

文：黃頴恩、余瑋

圖：楊柏賢

港足上周四在今屆首場C組賽事，作客以1：1賽和同組排名最低的柬埔寨隊，僅得1分，但昨晚回歸主場獲過萬球迷「不割席」力撐，預售門票的網站在球迷搶購下一度「死機」，特惠票亦早在昨午4時售罄。主守的港足派出唐建文、徐宏傑、羅梓駿等7名守將，「子彈」夏志明復任正前鋒，力抗客軍三大箭頭阿斯蒙、查漢巴克殊、安沙里法特，以及比蘭雲特、米列莫哈馬迪、夏沙菲等上屆世盃決賽周成員。

「伊朗美斯」23分鐘開紀錄

客軍甫開場即火力全開，外號「伊朗美斯」的阿斯蒙11分鐘，接應查漢巴克殊門前飛頂，被港足門將葉鴻輝撲出，4分鐘後再於禁區內施射斜出。戰至17分鐘，「子彈」夏志明左路反擊，羅梓駿後上接應，被伊朗隊門將比蘭雲特接實。阿斯蒙終在23分鐘破網，助伊朗隊半場領先1：0。易邊後，伊朗隊續強攻，上半場倒掛失手的安沙里法特，54分鐘門前撞射得手，客隊領先2：0。

港足其後換入小將鄭兆均、鍾偉強，以及艾力士；領先兩球的伊朗隊稍放緩攻勢，再有數次起腳均沒命中。丹尼在補時階段策動最後反擊並獲界外球，但亦被阿斯蒙頂走，港足終力戰以0：2落敗。賽後球迷仍向港隊報以熱烈掌聲及打氣聲，又繼半場時再亮起手機燈光以示支持。

葉鴻輝創港足上陣最多次數

至於門將葉鴻輝上周打破港隊紀錄，據足總統計以74場成為歷來上陣最多球員。為港征戰10年的他稱紀錄屬次要，望後輩接班為港隊創造佳績。自8年前世盃外圍賽起，港足各項賽事8次主場對西亞球隊，錄得1和7負；至於歷來7次與伊朗隊交手1勝6負，昨仗保住未曾失多於3球的往績。

港隊主帥麥柏倫一再稱讚球員的防守和反擊表現：「雖然輸波難免失望，但球員把戰術執行得很好，今仗和上場相距時間很近，且戰術上截然相反，球員仍全情投入及付出所有。」港隊下月10日作客伊拉克隊，麥柏倫稱或徵召其他近日於聯賽表現出眾的球員。

昨晚另一場C組賽事，柬埔寨隊主場以0：1不敵巴林隊，後者1勝1和得4分居首。