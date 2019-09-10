激戰5小時險勝麥維迪夫 美網封王 拿度取生涯第19座大滿貫

次號種子西班牙籍的拿度晉級過程僅失1盤，決賽先取兩盤7：5、6：3後，也在第3盤先破發。決賽新丁5號種子俄羅斯籍的麥維迪夫卻此時回勇，接連以盤數7：5、6：4扳平。拿度終在決勝盤救出4個破發分，最後一球靠對方接發球打出界，苦戰4小時50分鐘後險勝6：4，繼2010、13和17年後，再度揚威美網。

4奪美網 「尾段緊張得要死」

今次亦是拿度第19個大滿貫冠軍，賽會在頒獎禮上播放之前18次的頒獎片段，令坐在場邊的拿度流淚。他直言今次封王不易，尤其險被麥維迪夫上演賽事70年來首次絕地反勝：「最後3小時實在非常緊湊，去到最尾，我緊張得要死。這獎盃意義非凡，那種走出困境的感覺，很大程度自我滿足了。我嘗試控制情緒，今天是不可能的。」

也是法網冠軍的拿度暫時比「一哥」佐高域多3項大滿貫在手，將最快在明年初澳網，追平宿敵費達拿20次封王的紀錄，他說：「大滿貫冠軍當然愈多愈好，但不會是我的奮鬥目標，若失敗便會非常失望。我現在的成就，已遠遠超過我年輕時的夢想，這已讓我非常滿意。」他又謙稱慶幸能繼續與佐、費二人齊名。3人瓜分近3年共12冠，但多次都要力拼後輩。

梅頓絲莎巴倫卡女雙首摘冠

至於23歲的麥維迪夫賽後世界排名會升上第4，他曾在第3圈因搶奪球僮毛巾，被罰行為不檢後舉中指等，多場比賽的觀眾都喝倒彩，但不包括今仗，他賽後也希望大家看到自己的改變：「噓聲總有原因，但我可以改變，因為我也是人，會犯錯，從心底裏感謝大家。」此外，女雙決賽由4名單打排名前50的球手對陣，結果4號種子梅頓絲/莎巴倫卡，以兩盤7：5挫8號種子巴迪/艾莎蘭卡，首奪大滿貫。