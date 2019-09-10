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2019年9月10日星期二
港足誓遇強愈強 「拒輸少當贏」 今晚「夫添」迎戰亞洲一哥伊朗
主隊球迷半場築人鏈表達政治訴求
伊朗矢志凱旋 韋莫斯:不理場外事
國足首擊訪馬爾代夫 兩入籍兵助陣
英軍迎「巴爾幹巴西」科索沃 修帥：勿輕敵
葡軍征立陶宛 C朗爭平紀錄
西意奏捷6戰全勝 拉莫斯平卡斯拿斯上陣紀錄
體壇快訊：法國遇安軍 烏姆迪迪傷退
電視精選
激戰5小時險勝麥維迪夫 美網封王 拿度取生涯第19座大滿貫
美國首名晉8強兼奪東奧資格
國籃劣績捱批 姚明願負全責
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【明報專訊】（請看附圖）
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港足誓遇強愈強 「拒輸少當贏」 今晚「夫添」迎戰亞洲一哥伊朗
主隊球迷半場築人鏈表達政治訴求
伊朗矢志凱旋 韋莫斯:不理場外事
國足首擊訪馬爾代夫 兩入籍兵助陣
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