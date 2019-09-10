港足誓遇強愈強 「拒輸少當贏」 今晚「夫添」迎戰亞洲一哥伊朗

文、圖：余瑋

香港vs.伊朗 now633/635台 晚上20：00直播

港足上周在世盃外亞洲區次圈C組首仗作客僅1：1和柬埔寨隊，主教練麥柏倫領軍兩仗1和1負未敲響勝鼓，球隊場上陷劣勢而備受批評，如今再遇世界排名高達23的伊朗隊，難免各界打定輸數。

麥柏倫稱勿太進取 冀坐爆大球場

港足昨傍晚到大球場賽前操練，麥柏倫出席賽前記招上說，理解球迷對港足表現的批評，但要求球迷給予球隊耐性：「我們不可能只練數課就令球隊變得流暢，不過我相信經過明（今）仗，可為球隊未來帶來更多答案。」他續道，相比上仗，今仗對伊朗隊是截然不同的部署，戰術不能太進取，但期望麾下能製造壓力給對方。他確認沒有球員受傷，可「夫添」迎戰，並呼籲球迷坐滿大球場，提高球員戰意。

面對亞洲「一哥」，港足將要穩守突擊，預計會排出更防守性的4-5-1陣式。但正如4年前世盃外為港足力挽狂瀾的門將葉鴻輝，以至近年才入選大港腳的34歲守將唐建文，均指在香港球迷面前主場出擊，便不會以「輸少當贏」的心態應戰；隊長黃洋也稱，期望在主場踢出水準，讓球迷看到「香港足球仍然有希望」。

夏志明或重任箭頭

今仗或重任正前鋒的夏志明稱，自己和隊友都是「遇強愈強的人」：「作為球員，無論對手幾強，我們一定不會練習怎樣輸或輸少當贏，否則這樣想已經輸了一半，這個心態甚至讓我覺得有些羞恥。」就上仗改踢右翼，「子彈」澄清教練事前已跟他及球會教練鄭兆聰有溝通。麥柏倫則補充，他也是球員出身，不會安排球員踢感到不舒適的位置。

港足歷來與伊朗隊對壘5次，往績為1勝4負，但對上一次交手，已要追溯到31年前的事，對賽數據難作參考。同日C組另一場為柬埔寨隊主場鬥巴林隊。