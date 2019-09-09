安祖絲古挫細威首奪美網 加國大滿貫單打零的突破 挫偶像夢想成真

賽前坐擁23座大滿貫的細威被看高一線，惟安祖絲古未有懼色，首局即破發先聲奪人，並以6：3拿下首盤。雖然她在次盤領先局數5：1時一度被扳平，但最終安祖絲古再取一盤7：5，成為首個稱霸大滿貫單打的加籍球手。

自2006年俄羅斯籍名將舒拉寶娃首奪美網後，時隔13年未有20歲以下球手贏得大滿貫，安祖絲古成為史上第10年輕的大滿貫女單得主。小妮子獲勝一刻表現得難以置信：「這刻難以用言語表達，但我真的無比高興，為了這刻我已努力多時。」

史上第10年輕冠軍 世界排名升至第5

去年底世界排名仍在178位，安祖絲古今年進步神速，美網前已奪下3項錦標，昨奪冠後排名將升至個人新高第5位。上月羅渣士盃決賽，她與細威碰頭，當時對方傷退，今屆美網終名正言順贏過偶像，亦延續今年8次對陣世界前10球手的全勝強勢，小妮子感嘆道：「這是夢想成真的一年，尤其能在這舞台面對莎蓮娜，這位真正的網壇傳奇，太美妙了。」

日籍名將大坂直美16強下馬後，澳洲籍球手巴迪將時隔1個月重返世界第1。細威教練莫拉托奴則早在決賽前，已預言安祖絲古有力坐上一姐之位：「我認為她會成為世界第一，因為她已具備所有條件。」

占美梅利馬迪姬辛絲混雙奪冠

自去年產後復出，月底將滿38歲的細威仍無緣錦標，昨仗亦是她兩年內第4次於大滿貫決賽飲恨。不過相較上屆決賽不敵大坂直美後大發牢騷，細威昨大方恭賀對手：「我喜愛比安卡（安祖絲古），她是一個很棒的女孩。如果任何人捧走此錦標，除了維納絲（姐姐維納絲威廉絲），我希望就是她。」

而英國籍名將占美梅利昨與美籍拍檔馬迪姬辛絲，在混雙決賽以盤數6：2、6：3，輕取新西蘭籍的雲路斯及中華台北籍的詹皓晴；占美梅利亦藉昨仗第七度稱霸大滿貫雙打賽事。