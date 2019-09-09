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2019年9月9日星期一
德國征北愛求榜首 誓破龜縮戰術 路維：爭勝挽信心
卡尼戴帽 英格蘭大勝保加利亞續居首
法國主場奏捷 高文起孖破3年入球荒
鄧謝配台北賽摘金 時隔9月世巡賽再掄元
FIFA促伊朗撤女球迷觀賽限制
李可入選國足24人決選名單
體壇快訊：東方簽加國聯賽MVP
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安祖絲古挫細威首奪美網 加國大滿貫單打零的突破 挫偶像夢想成真
國籃世盃負尼軍 入奧勢危
陸奇尼意國站力壓保達斯封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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