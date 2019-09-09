德國征北愛求榜首 誓破龜縮戰術 路維：爭勝挽信心

北愛爾蘭vs.德國 有線602/662台 明晨02：45直播

德國隊以2：4不敵荷蘭隊後4戰得9分，既無緣升上榜首，又落後榜首北愛爾蘭3分，並被少踢1場、排第3的「橙軍」追至只落後3分。德國《踢球者》雜誌認為國家隊「不必恐慌」，但德國《每日鏡報》稱，球隊需「從上仗失敗中領取教訓」，《圖片報》更稱球隊前景「響了警號」。隊長紐亞說：「足球比賽是什麼事情都可以發生，我們去年已經深刻體會，所以，嚴肅看待對陣北愛是重要的。此際作客貝爾法斯特並不理想，對方4戰全勝，面對這樣的敵人不易取得入球。」

近6次對碰全勝

德國隊主帥路維（圖）也知道，前面是一場硬仗：「北愛走勢強勁得令人驚訝，他們的球員將會墮得很後，令我們欠缺進攻空間，我軍需深思破敵戰術。」他又明白，需為陣中年輕球員增強信心：「我們定要讓球員感到強大，己隊需要這場勝仗，需以勝利者身分離開球場。」

荷蘭分途作客續進逼德軍

然而，效力多蒙特的德軍隊左閘尼高舒侯斯，因上仗觸傷左腳退隊，料RB萊比錫的侯斯頓保會取而代之。或令德國隊獲得定心丸的是，他們近20年六碰北愛全勝，當中包括3次作客，每仗亦至少入3球。北愛方面，據報中鋒干拿華盛頓會復任正選，尋覓歐國外首個入球，與他合作攻堅的是左路的拉菲迪。此外，荷蘭隊明晨將作客4戰4負排包尾的愛沙尼亞隊，勝望甚濃，勢為同時間比賽的德國隊帶來額外壓力。

（歐國外消息）