拿度美網決戰丹尼麥維迪夫 33歲天王爭生涯19貫 23歲新星圖成攔路虎

美網男單決賽 now670台、有線611/651台 明晨04：00直播

世界第3的西班牙籍名將拿度，昨晨於4強面對意籍球手貝列天尼，僅花兩個半小時便以盤數7：6、6：4、6：1，橫掃後輩打入決賽。年輕10載的俄籍新星丹尼麥維迪夫，同樣以直落3盤，擊潰保加利亞籍名將迪米托夫，成為近9年最年輕大滿貫決賽男將，亦是這名世界第5的新星，連續4項賽事打入最後一輪。早在佐高域及費達拿提早出局，拿度早被視為奪標大熱，他最終不負外界期望晉級，追平費達拿的兩項紀錄，包括四大滿貫均至少五度躋身決賽，以及在兩種場地均最少打入決賽10次。

羅渣士盃曾挫對手 拿度未敢輕敵

3個月前，「泥地王」拿度重奪法國網球公開賽冠軍，但在美網轉戰硬地時曾觸傷肩部。昨日他以表現證明無礙，更表明已放下追趕費達拿20項大滿貫冠軍的包袱：「我當然想贏出更多大滿貫，但即使不是最多大滿貫的擁有者，我都可以睡得很好。我只想繼續奮鬥，並爭取更多勝出的機會。」二人上月於羅渣士盃首度碰頭，拿度不留情面地以盤數 6：3、6：0施下馬威，但這次也不敢輕視對手：「丹尼打法硬淨，是今屆美網最難打的對手，將會迫出我的最佳水準。」

麥維迪夫讚拿度表現狂如野獸

對比拿度的沉着應戰，丹尼麥維迪夫或許是年少氣盛。他在第3圈曾經呼喝球童被裁判警告，遭球迷報以噓聲時又有不文手勢，被冠以「壞孩子」惡名。然而面對強敵拿度，他收斂不少：「拿度是網壇最偉大的冠軍之一，在場上就像野獸一樣，充滿精力。能夠在生涯首次大滿貫決賽遇上他，肯定是令人興奮的人生經歷。」

在兩代球王爭逐男單冠軍，哥倫比亞籍球手卡保與法拿昨以頭號種子身分，擊敗西班牙籍與阿根廷籍球手的跨國組合，成為自1968年公開賽年代以來，首對來自南美的美網男雙冠軍。