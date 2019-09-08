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2019年9月8日星期日
西意分途保不敗金身 狂牛主場爭勝獻安帥 意軍作客陷傷兵潮
荷蘭17年來作客首挫德軍
巴利首度破網 紅龍絕殺封疆
尼馬復出建功 巴西友賽逼和哥國
鄧謝配台北賽闖決賽 力爭今季首金
港足復操 唐建文冀以表現為港人打氣
體壇快訊：FC東京日聯盃冀收復失地
電視精選
拿度美網決戰丹尼麥維迪夫 33歲天王爭生涯19貫 23歲新星圖成攔路虎
王康怡青年組女雙4強止步 無緣寫港網歷史嘆失望
美國男籃大勝希臘 世盃16強響頭炮
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【明報專訊】（請看附圖）
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