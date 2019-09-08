西意分途保不敗金身 狂牛主場爭勝獻安帥 意軍作客陷傷兵潮

西班牙vs.法羅群島 有線605台 明晨02:45直播

芬蘭vs.意大利 有線603/604台 明晨02:45直播

自去年6月接掌意大利隊後，文仙尼着手重整球隊並注入新血，今屆歐國外略見成效。球隊歷來首次在歐國外取得5連勝，以15分暫排J組首名，芬蘭隊少3分居次。雖然出線形勢樂觀，但上仗對陣亞美尼亞隊一仗卻贏得吃力。意軍雖然先意外失球下反勝3：1，但主帥文仙尼仍對表現未滿意。

3線各有主力缺陣成意軍隱患

原本憑意軍實力，今個國際賽期全取6分難度不大，惟陷入「傷兵潮」增添變數。隊長基亞連尼因前十字韌帶斷裂，鐵定休戰最少半年，或緣盡整個歐國外，料今仗續由AC米蘭中堅阿利斯奧羅馬洛尼頂替，伙邦路斯鎮守中路。此外，翼鋒恩斯治尼、中場白賴仁基斯坦迪及守將迪施基利奧亦因傷病退隊，或造就「新派路」辛度東拿利、盧卡柏歷堅尼等小將首獲「喼帽」。

阿列沙巴拿加勢取代迪基亞

至於西班牙隊則在F組以5分優勢穩佔榜首，雖然受前任主帥安歷基愛女離世影響，但「狂牛軍團」化悲痛為力量，爭得正選門將的阿列沙巴拿加，誓言要以勝仗為安帥撫平傷痛：「對法羅群島隊要再下一城，讓希杭（比賽城市）的球迷向安歷基致意。」

羅拔摩蘭奴6月接任狂牛主帥後，重用24歲的阿列沙巴拿加為正選門將，有指摩蘭奴上月告知迪基亞已失國家隊一號門將之位。企穩陣腳的阿列沙巴拿加亦表現對辦，上場兩次撲出必入球，成為險勝羅馬尼亞隊的重要功臣。不過，守將迪亞高洛蘭迪該仗領紅被逐，明晨需停賽，料由馬德里體育會中堅馬里奧靴莫素補上。