細威距24貫只差一步 美網決戰安祖絲古 冀奪產後復出首冠

美國網球公開賽女單決賽 now671台、有線611/651台 明晨04：00直播

作為公開賽年代坐擁最多大滿貫的球手，細威的成就毋庸置疑。然而自去年3月產後復出以來，細威表現陰晴不定，出戰14項賽事皆無緣后冠，包括三晉大滿貫決賽飲恨（見表），距追平1960年代澳籍名宿歌特的24座大滿貫紀錄，總差一步。

年齡相差18載 安祖絲古視細威偶像

在今年最後一項大滿貫，8號種子細威愈戰愈勇，昨在4強僅花1小時10分鐘，便以6：3、6：1淘汰5號種子烏克蘭籍名將絲慧杜蓮娜，取得個人第101場美網勝仗，追平名宿艾華特的紀錄。另一場準決賽中，15號種子安祖絲古以7：6（7：3）、7：5，險勝13號種子瑞士籍的賓絲，成為首名在美網坐亞望冠的加拿大球手。安祖絲古此前從未於大滿貫突破次圈，今年連奪3項錦標，世界排名由年初107位飈升至現時第15，為排名前20球手中最年輕一人。她曾於上月羅渣士盃決賽首度與細威交手，惟後者首盤落後1：3時因背傷退出，造就安祖絲古創出加國首次捧羅盃歷史。

細威於20年前的美網首奪大滿貫時，安祖絲古仍未出生，二人亦刷新大滿貫女單決賽球手的最大年齡差。今仗是安祖絲古的正名戰，但這名自言10歲起追看細威的小妮子，對和偶像較量更感興奮：「我非常期待，我一直希望能在她退役前交手，她在球場內外都是偉大的冠軍。」

細威：再晉決賽很瘋狂，只想盡我所能

論經驗，細威曾6奪美網，然而拳怕少壯，上屆她正是爆冷不敵年輕16歲的大坂直美。受傷患困擾，細威復出後和冠軍、紀錄一再擦身而過，獎盃不再輕易手到拿來，月底將滿38歲的細威道：「我沒想着那些數字（紀錄、年齡），只想盡我所能；我已在網壇20年，如今仍然在此。再晉決賽的確很瘋狂，但是我預期之內，今日（4強）仍未是我的最佳表現。」

此外，中華台北女將詹皓晴伙新西蘭籍男將維納斯於混雙4強，以7：6、7：5掃走今年連奪法網、溫網的胞姐詹詠然與克羅地亞拍檔杜迪，劍指首個大滿貫錦標。