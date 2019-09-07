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2019年9月7日星期六
三獅圍剿保軍爭3連捷 鐵三角史達寧卡尼辛祖同勇銳
C朗破紀錄15次角逐FIFPro最佳陣容
西意凱旋5戰全捷 拉莫斯列狂牛神射手前10
阿根廷悶和智利 球證拔10黃
港足賽和柬國後返港 黃洋籲球迷給予時間改善
伊朗昨開操 下周一大球場踩草
李可暗示落選國足決選
足壇快遞：真禾特疑被毆唞6周
電視精選
細威距24貫只差一步 美網決戰安祖絲古 冀奪產後復出首冠
港將王康怡創紀錄 晉青年組女雙4強
郭艾倫3分絕殺 國籃險勝韓國
鄧謝配台北賽闖4強穩奪獎牌
體壇快訊：艾利諾離東方投獅
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【明報專訊】（請看附圖）
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