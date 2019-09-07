三獅圍剿保軍爭3連捷 鐵三角史達寧卡尼辛祖同勇銳

英格蘭vs.保加利亞 開電視77台/有線602/662台 明晨00：00直播

英格蘭隊在A組對手是4支東歐球隊，首兩戰各入5球下，先主場大破捷克隊後作客大勝黑山隊，暫與多踢1場、今晚早場作客科索沃的次席捷克隊同得6分。

英軍明晨之戰對手是4戰2和2負的保加利亞隊，連贏3場呼聲甚高。事實是英軍鋒線此際具說服力，曼城翼鋒史達寧既在兩場歐國外獨取4球外，今季英超開季4戰亦已入5球，熱刺箭頭哈利卡尼也在英超三度建功，多蒙特攻擊手查頓辛祖則在德甲入兩球兼貢獻3次助攻，加上料先列後備的曼聯鋒將拉舒福特亦具一定威脅力，勢令保加利亞難以安寢。兩軍上次曾交鋒是在2012年歐國外，當時兩仗勝出的英軍不失球下共入7球。

3新丁或地標 張伯倫為傷癒回歸感恩

值得一提的是，未嘗代表英軍出賽的李斯特城中場占士麥迪臣、車路士中場美臣蒙特及阿士東維拉後衛泰朗明斯，或可在國際賽「地標」，至於獲主帥修夫基重召、上季因重傷只曾披甲兩次的中場阿歷士張伯倫則說：「我猜想受傷是運滯的，但曾代表英格蘭比賽32次卻是幸運。我目前是隊內其中一個上陣最多的國腳。阿仙奴和利物浦協助我躋身英軍，所以，我認為這也獲幸運之神眷顧。我現在也得到回歸的機會。」

修夫基促麾下外圍賽全勝

另據《每日郵報》報道，由於歐洲足協更改條例，落實外圍賽成績會影響決賽周的種子球隊排名，故此修夫基已要求英軍以外圍賽全勝姿態出線決賽周，從而在分組賽避過世界盃冠軍法國隊，以及同是3屆冠軍的西班牙隊及德國隊。