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2019年9月6日星期五
港足首戰和柬埔寨1:1 麥柏倫不滿 陳俊樂先開紀錄 「只有頭20分鐘做到要求」
伊朗中立場申請被否決 港足如期下周二大球場擺擂台
德國迎荷蘭爭4連捷登榜首 主隊前鋒華拿挑戰雲迪積克
尼馬回歸巴西首擊 友賽哥軍料披甲
日本主場兩蛋贈巴拉圭
拿度輕鬆闖4強 被喻「叢林獅子」
鄧謝配台北賽晉級8強 黃永棋敗走
希臘生死戰挫新西蘭晉級 明次圈首戰碰美國「夢幻隊」
足壇快遞：東方鄭璟昊外借再投元朗
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【明報專訊】（請看附圖）
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