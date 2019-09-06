港足首戰和柬埔寨1:1 麥柏倫不滿 陳俊樂先開紀錄 「只有頭20分鐘做到要求」

世界排名139名的港足於世盃外亞洲區次圈C組，作客對排名低31名的柬埔寨隊，改踢4-5-1陣式，原定正選的22歲右閘羅梓駿賽前受傷，改由另一小將鍾偉強「擔正」，前場由兩名獲重召的箭頭，辛祖伙拍夏志明攻堅，後者事隔近兩年重披港足球衣。

羅梓駿徐宏傑受傷 下半場捱打

賽事在可容納5萬人的金邊奧林匹克運動場舉行，港足在初段反客為主搶攻，開賽僅41秒，中堅羅素接應罰球傳中迎頂僅柱邊出界。港足不斷透過前場逼搶，並於15分鐘取得回報，夏志明逼得柬軍隊長維素失球後，陳俊樂第一時間截球再殺入禁區快射建功，為港足領先1：0。入球後，場邊的麥柏倫第一時間指向專程遠道而來的數十名香港球迷。柬埔寨隊其後反撲，並在32分鐘扳平，前鋒索平突破越位單刀，射破港足門將葉鴻輝十指關，在上半場逼和1：1。

柬埔寨隊在扳平後越踢越順，下半場不時從港足一對轉身較慢的中堅羅素及艾里奧的身後尋得進攻空間，令港足門前風聲鶴唳。港足由艾力士換入辛祖後，中場仍持續失勢受壓。港足之後換走傷出的徐宏傑及鍾偉強，由唐建文及小將孫銘謙入替。主隊續取主導權，年僅16歲的後備小將真堤更一次反擊施射中柱，最終雙方維持1：1完場。

麥柏倫：可惜未能多入1球

領軍兩仗仍未獲勝的港足主帥麥柏倫賽後說，球隊組織不俗，但坦言對未能守住領先優勢，以及爭取多一個入球而感可惜，不滿意僅取1分。建功的陳俊樂承認，球隊昨仗表現在水準之下，漸被對手主導賽事，「可能只有頭20分鐘做到要求，如前場逼搶，但之後以至下半場便無以為繼。」港足今午返港，之後隨即要備戰下周二主場大戰同組最強、昨抵港的亞洲「一哥」伊朗隊。

文：余瑋