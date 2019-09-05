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2019年9月5日星期四
港足世盃外強攻柬國 三叉戟火力全開 爭響C組頭炮
陳偉豪投飛馬重遇舊隊友 冀盡快上力隨時候命
費達拿苦戰敗陣美網出局 不敵狄米托夫 信可再奪大滿貫
國籃世盃生死戰不敵委國無緣16強
鬥牛兵征羅馬尼亞 摩蘭奴願退位予安歷基重掌帥印
基亞連尼膝傷唞半年 祖雲中堅人選懸而未決
體壇快訊：姚鈞濤陳顥樺亞青賽摘銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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費達拿苦戰敗陣美網出局 不敵狄米托夫 信可再奪大滿貫
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