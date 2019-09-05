港足世盃外強攻柬國 三叉戟火力全開 爭響C組頭炮

文：余瑋、黃頴恩

柬埔寨vs.香港 now633/635台 晚上19：30直播

今屆港足與伊朗隊、伊拉克隊及巴林隊3支西亞強隊同處C組，今晚面對屬第5檔次的柬埔寨隊，搶分已成出線基本目標。港足主帥麥柏倫重召上季港超表現出色的辛祖及夏志明，聯同效力中超大連一方前鋒艾力士，誓以勝仗為6月友賽首領軍不敵中華台北隊一吐烏氣。

港足歷來與柬埔寨隊5次對壘全勝，包括2016年主場及作客兩場友賽，各勝4：2及2：0；當時建功的辛祖及艾力士，今仗仍在陣中。不過對手今年戰績不俗，3戰僅1負，並於世盃外首圈兩挫巴基斯坦隊，兩回合計以4：1晉級。

變陣冀延續對賽全勝佳績

相隔約兩年再為港足披甲的夏志明，形容東南亞已無弱旅，又向冠忠南區隊友列文打探軍情，巴基斯坦籍的列文今年曾與柬軍交手，指對手善於從後場組織進攻。暫任港足助教的朱志光透露，今仗將變陣以4-2-3-1，或更進取的4-3-3強攻。

港足世界排名第139，較柬埔寨隊高31位，但主帥麥柏倫昨於賽前記招稱：「柬埔寨隊歸屬感很強，球員清楚知道自己的角色。他們近年亦已建立清晰理念和系統，部分球員的技術及速度突出；加上有大量主場球迷，打氣聲會添優勢。」「子彈」夏志明昨在操練後則稱，場地偏硬有礙發揮：「這裏用舊代仿真草，腳筋及膝蓋均有負面反應，尤其對我這種速度型球員影響較大。但場地偏大有利反擊，相信大家多跑一步，會有正面賽果。」

柬軍領隊本田圭佑籲國民撐場

另邊廂，對手25人名單中，14人為23歲以下小將，僅有兩名中場超過30歲。面對港足雖亦有身形劣勢，但阿根廷籍主教練達馬斯稱不會貿然改變踢法。而日籍領隊本田圭佑雖未現身記者會，但在社交平台呼籲球迷入場：「球隊已進步不少，球員是為柬埔寨人民而戰，請大家支持！」

隊中神射手華塔納卡3年前曾攻破葉鴻輝大門，今仗意外落選，達馬斯暗示是紀律問題：「這考慮到球員於場內外的行為，我們強調團隊合作，需要肯承擔、有熱誠的球員，陣中25人全都有這共同理念。」